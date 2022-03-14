البيت الأبيض يدعو الرئيس الأوكراني لإلقاء خطاب أمام الكونغرس

محمد بن مسعود - الدمام - دعت المتحدث ة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لإلقاء خطاب أمام الكونغرس، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم قالت جين ساكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، ستفرض عواقب وخيمة على الصين، وذلك حال إذا قررت مساعدة روسيا.

وأوضحت جين ساكي، في مؤتمرصحفي عقد منذ قليل، أن أمريكا تريد أن تظهر روسيا حسن النية لحل أزمة أوكرانيا، مشددة على أن بدء حرب عالمية ثالثة لا يصب في مصلحة أحد.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة تراقب الصين، متابعة: “أوضحنا ضرورة أن تبتعد عن مساعدة روسيا”، مشددة على أن بلادها لديها عدة أدوات سنستخدمها مع الصين إذا دعمت روسيا.

ولفتت إلى أن محاولات إنشاء ممرات آمنة في أوكرانيا لم تنجح، وهو ما يزيد معاناة المدنيين في الأراضي الأوكرانية.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، على أن أسعار البنزين ستواصل الارتفاع، لافتة إلى أنه هناك لجان متخصصة تعمل لضبط ذلك.

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وفي وقت سابق أعرب مسؤول أميركي، عن قلق الولايات المتحدة العميق تجاه التحالف الروسي الصيني في هذا التوقيت، حسبما نقلت العربية.

يأتي ذلك في الوقت الذي شددت فيه وزارة الخارجية الأميركية، على أنها ستعاقب أي دولة تحاول مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات، مؤكدة أن روسيا أصبحت عاجزة عن سداد ديونها الخارجية.