13 مليون فحص مخبري بمراكز الرعاية الصحية خلال عام

أشارت وزارة الصحة خلال تقرير حديث لها إلى أن مجموع الفحوصات المخبرية في المراكز التابعة لها والخاصة بالمرضى 13.301.098 فحصا مخبريا، وبلغ عدد مرضى الأشعة 184.653 مريض أشعة خلال عام 2020- 2021، وتصدرت الرياض المناطق في الفحوص بـ4.284273 فحصا، وبلغ عدد مرضى الأشعة 30.022، والأقل من المرضى في بيشة بـ176 الرياض 4.284.273 فحصا 30.022 مرضى الأشعة القصيم 1.451.718 فحصا 11.891 مريضا الأحساء 1.507.399 فحصا 10.697 مريضا جازان 1.039.004 فحوصات 13.493 مريضا عسير 862.114 فحصا 23.458 مريضا مكة المكرمة 800.725 فحصا 14.681 مريضا المدينة المنورة 774.827 فحصا 8.401 مريض تبوك 438.650 فحصا 4587 مريضا نجران 375.938 فحصا 15923 مريضا حائل 331.310 فحصا 11.199 مريضا حفر الباطن 286.043 فحصا 4845 مريضا الشرقية 214.626 فحصا 7735 مريضا الباحة 193.325 فحصا 8255 مريضا الجوف 57.677 فحصا 2239 مريضا الحدود الشمالية 55.482 فحصا 1.171 مريضا القنفذة 53.814 فحصا 853 مريضا بيشة 33.534 فحصا 176 مريضا القريات 26.017 فحصا 1103 مرضى



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