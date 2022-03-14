الرياض
4.284.273 فحصا
30.022 مرضى الأشعة
القصيم
1.451.718 فحصا
11.891 مريضا
الأحساء
1.507.399 فحصا
10.697 مريضا
جازان
1.039.004 فحوصات
13.493 مريضا
عسير
862.114 فحصا
23.458 مريضا
مكة المكرمة
800.725 فحصا
14.681 مريضا
المدينة المنورة
774.827 فحصا
8.401 مريض
تبوك
438.650 فحصا
4587 مريضا
نجران
375.938 فحصا
15923 مريضا
حائل
331.310 فحصا
11.199 مريضا
حفر الباطن
286.043 فحصا
4845 مريضا
الشرقية
214.626 فحصا
7735 مريضا
الباحة
193.325 فحصا
8255 مريضا
الجوف
57.677 فحصا
2239 مريضا
الحدود الشمالية
55.482 فحصا
1.171 مريضا
القنفذة
53.814 فحصا
853 مريضا
بيشة
33.534 فحصا
176 مريضا
القريات
26.017 فحصا
1103 مرضى
كانت هذه تفاصيل خبر 13 مليون فحص مخبري بمراكز الرعاية الصحية خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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