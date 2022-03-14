اخبار السعوديه

13 مليون فحص مخبري بمراكز الرعاية الصحية خلال عام

0 نشر
0 تبليغ

أشارت وزارة الصحة خلال تقرير حديث لها إلى أن مجموع الفحوصات المخبرية في المراكز التابعة لها والخاصة بالمرضى 13.301.098 فحصا مخبريا، وبلغ عدد مرضى الأشعة 184.653 مريض أشعة خلال عام 2020- 2021، وتصدرت الرياض المناطق في الفحوص بـ4.284273 فحصا، وبلغ عدد مرضى الأشعة 30.022، والأقل من المرضى في بيشة بـ176

الرياض

4.284.273 فحصا

30.022 مرضى الأشعة

القصيم

1.451.718 فحصا

11.891 مريضا

الأحساء

1.507.399 فحصا

10.697 مريضا

جازان

1.039.004 فحوصات

13.493 مريضا

عسير

862.114 فحصا

23.458 مريضا

مكة المكرمة

800.725 فحصا

14.681 مريضا

المدينة المنورة

774.827 فحصا

8.401 مريض

تبوك

438.650 فحصا

4587 مريضا

نجران

375.938 فحصا

15923 مريضا

حائل

331.310 فحصا

11.199 مريضا

حفر الباطن

286.043 فحصا

4845 مريضا

الشرقية

214.626 فحصا

7735 مريضا

الباحة

193.325 فحصا

8255 مريضا

الجوف

57.677 فحصا

2239 مريضا

الحدود الشمالية

55.482 فحصا

1.171 مريضا

القنفذة

53.814 فحصا

853 مريضا

بيشة

33.534 فحصا

176 مريضا

القريات

26.017 فحصا

1103 مرضى


كانت هذه تفاصيل خبر 13 مليون فحص مخبري بمراكز الرعاية الصحية خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا