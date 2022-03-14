الموجة الباردة تتمدد والصفر المئوي حاضر شمالا

أوضح رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية الدكتور عبدالله المسند أن الموجة الباردة ما زالت تتوغل وتتمدد فوق الأراضي السعودية، ودرجة الحرارة تنخفض تدريجيا، حتى تبلغ ذروتها نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن الصفر المئوي حاضر في المناطق الشمالية.

من جهته، قال الباحث في شؤون الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق «نعيش في أواخر البرد، ورمضان لهذه السنة 1443سيكون في آخر اقترانات الربيع، قران ثالث ربيع ذالف، وسنة 1445 سيكون في أول اقترانات الربيع، قران سابع، وسنة 1450سيكون في عز اقترانات الشتاء، قران تاسع برد لاسع».

برد الحسوم

وأضاف الزعاق: «طوال هذا الأسبوع سنعيش برد (بياع الخبل عباته) ويسميه العرب برد الحسوم لأنه الأسبوع الذي يحسم بين فصل الشتاء عن الربيع (أي يفصله) وبرده في بطن رياحه، فرياحه هي المسؤولة عن تلقيح النباتات وخاصة النخيل».

وبين موقع طقس العرب أن اليوم تسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة في عموم المناطق، بينما تبقى معتدلة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وفي القصيم وشمال المنطقة الشرقية وباردة شمال المملكة وصولا لحائل، مع احتمالية لزخات متفرقة ورعدية من الأمطار في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية.

سماء غائمة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن خلايا من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشرقية من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على منطقة القصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.