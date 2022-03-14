ذراع استثمارية لأمانة عسير

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل على تأسيس شركة أمانة عسير للاستثمار المملوكة للأمانة واعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة أمين منطقة الدكتور وليد الحميدي وعضوية عبدالعزيز الصقر ممثلا عن الوزارة ووهدان القاضي والدكتور محمد العبداللطيف عضوين مستقلين، وفهد بن دخيل وبندر الزامل وسلامة بن سعيدان وناصر الخليوي وطارق القحطاني ممثلين عن القطاع الخاص.

كفاءة الأداء

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن مراحل التأسيس استغرق العمل فيها أكثر من سنة، مبينا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع للجمعية التأسيسية بحضور ممثل من وزارة التجارة والبدء في إعلان تأسيس الشركة.

وقدم الدكتور الحميدي شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على اعتماده لتأسيس شركة أمانة عسير للاستثمار ودعمه المستمر لكل ما من شأنه رفع كفاءة الأداء في القطاع البلدي بالمنطقة.

ذراع استثمارية

وأضاف الحميدي أن الشركة التي تملكها أمانة المنطقة هي عبارة عن شركة حكومية مملوكة بالكامل لأمانة منطقة عسير تعمل كذراع استثمارية للأمانة، وإضافة نوعية لقطاع الأعمال في المنطقة للنهوض بالنشاط الاستثماري في القطاع البلدي بالمنطقة، مضيفا أن الشركة سوف تعمل على 3 محاور منها محور إدارة عقود الاستثمارات البلدية في أمانة منطقة عسير وتطويرها، والمحور الثاني إدارة عقود الخدمات البلدية، والمحور الثالث وهو إنشاء مشاريع تنموية سياحية بمشاركة القطاع الخاص.

3 محاور للعمل

إدارة عقود الاستثمارات البلدية

إدارة عقود الخدمات البلدية

إنشاء مشاريع تنموية سياحية بمشاركة القطاع الخاص