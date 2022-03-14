وكيل إمارة الشرقية يفتتح يوم المهنة

برعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، ونيابة عن نائبه، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية، الدكتور خالد البتال، «يوم المهنة» السنوي السابع والثلاثين، الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وسيستمر 4 أيام.

وتفقد وكيل إمارة الشرقية أجنحة الجهات المشاركة التي تضمنت مجموعة كبيرة من أهم الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص. وأكد ضرورة الاستفادة من مخرجات الجامعات المميزة التي تزخر بها المنطقة. يهدف «يوم المهنة»، الذي يقام في مركز المعارض (مبنى 54 بالجامعة)، إلى توفير الفرص الوظيفية والتدريبية لخريجي الجامعة وطلابها. كما يزيد مسؤولي الجهات المشاركة علما بطبيعة النقلة النوعية المصاحبة للتحول الإستراتيجي الذي تشهده الجامعة على مختلف الأصعدة.