25 أسرة منتجة تستعرض إبداعاتها في بجدة

عرضت 25 أسرة منتجة سعودية إبداعاتها من تحف وملابس وإكسسوارات ومشغولات يدوية ومأكولات، في المعرض المصاحب للحفل السابع عشر على كأس الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز «رحمه الله» بميدان سباقات الخيل بنادي الفروسية بجدة امس بدعم من الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة (منتجة).

وجذبت الأعمال الحرفية واليدوية السعودية أنظار المشاركين في السباق الكبير، وتجول الأمير سعود بن عبد الله في أرجاء المعرض، بمرافقة المدير التنفيذي للجمعية مرام حميد الدين، حيث قدمت شرحًا وافيًا عن الجمعية وأهدافها وأعمال ونشاطات الأسر المشاركة.

وقالت المدير التنفيذي لـ«منتجة» إن الأسر المشاركة عرضت مجموعة كبيرة من الأعمال التي تعبر عن هوية المنتج السعودي التقليدي، حيث قدمت الأسر تشكيلة منوعة من العبايات والإكسسوارات والتحف والهدايا والمأكولات التي صنعت بأيدي سعودية، لافتة إلى أن المشاركة تأتي في إطار حرص الجمعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل، على إبراز دور الأسر المنتجة بنشاطتِها ومنتجاتِها من الحِرف والمِهن يدوية في المجتمع.

ونوهت إلى أن الأسر المنتجة تعتبر جزءًا مهمًا من مكونات منظومة الإنتاج والعمل التي تهدف الدولة وقطاعاتها المختلفة والجمعيات الخيرية لتأهيلها، وتحويلها من أسر متلقية للمساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل والإبداع وتسويق منتجاتها.