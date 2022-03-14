شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق انتخابات "تنسيقي حجاج الداخل" عبر أبشر .. غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، انطلاق انتخابات الدورة الانتخابية الثالثة لاختيار أعضاء مجلس إدارته، للأربعة أعوام القادمة: (1443 – 1447ه)، وذلك بدءاً من يوم غد الثلاثاء 12 شعبان 1443هـ، الذي سيشهد بداية فترة استقبال طلبات الترشيح لهذه الانتخابات، والتي ستستمر لمدّة 4 أيام عمل، حتى يوم السبت 16 شعبان، الذي ستنتهي فيه فترة استقبال طلبات الترشيح، ليتم أيام الأحد والاثنين 17 – 18 شعبان، فحص المُرشحين، وليتم إعلان أسمائهم يوم الثلاثاء 19 شعبان، لتنطلق فترة الحملات الانتخابية في يوم الخميس 21 شعبان 1443هـ، وتستمر حتى يوم الاثنين 25 شعبان. ليشهد يوم الخميس 28 شعبان عمليات الانتخاب والتصويت، وإعلان النتائج، وذلك بعد اعتماد هذا الجدول من مقام وزارة الحج والعمرة، التي يعمل "المجلس التنسيقي" بإشرافها وتحت مظلتها، والتي بدورها شكّلت لجنة عليا لهذه الانتخابات، برئاسة وكيل الوزارة الاستاذ محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، وكذلك عدد من لجان الإشراف والمتابعة؛ وذلك حرصاً منها على نجاح هذه الانتخابات؛ وان تتم بكل نزاهة وشفافية.

من جهته قال رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدّمة حُجّاج الدّاخل المُكلّف الدكتور ساعد بن سعيد الجهني، : هذه الدورة الانتخابية الجديدة تنطلق مع قناعات مجلس إدارة "المجلس التنسيقي" ومُلاك ومديري منشآت حجاج الداخل، الراسخة بعِظم وشرف خدّمة ضيوف الرحمن، ولإدراكهم التام أنها شرف.. وأمانة.. ومسؤولية، ومن باب حرصهم على أداء هذه الأمانة والقيام بمهامهم الجليلة على النحو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وينال رضا الحُجّاج، ويحقق الرغبات والتطلعات، ولإدراكهم لأهمية الاستمرار في تطوير أعمالهم والارتقاء بأدائهم عاماً بعد عامّ، بما يُحقِّق تطلعات القيادة – أيدها الله – والمسؤولين في مقام وزارة الحجّ والعُمرة، نحو تقديم أفضل الخدّمات وأرقاها لضيوف الرحمن من حجاج الداخل.

واضاف" الجهني " : "انتهز هذه الفرصة لكي أؤكد أنّ التصويت سيتم إلكترونياً وعبر بوابة النفاذ الوطني أبشر، حيث ستصل الناخب رسالة عن طريق جوّال المدير العامّ للشركة، المُسجّل في أبشر، وأُهيب بكل من يأنس في نفسه الكفاءة من مُلاك مؤسسات و مدراء عموم شركات خدمة حُجّاج الدّاخل، أن يتقدّم ويترشح لهذه الانتخابات، كما أدعو أعضاء الجمعية العمومية، للحرص على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، وأن ينتخبوا القوي الأمين، ومن يستطيع تحمل المسؤولية والقيام بواجبات خدمة ضيوف الرحمن خير قيام، وذلك من منطلق ما يقوم به المجلس التنسيقي من أدوار تنسيقية محورية ومهمّة، تمكن مؤسسات وشركات خدّمة حُجّاج الدّاخل، من القيام بكامل مهامها ومسؤولياتها المُناطة بها، وذلك لعدة أهداف سامية ونبيلة تتطلّب توفير إدارة جيدة وفعّالة وناجحة وذات كفاءة عالية، تأتي عبر انتخابات تتم بكل نزاهة وشفافية".