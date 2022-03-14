ولي العهد: صندوق التنمية الوطني يضخ 570 مليار ريال ويضاعف الناتج المحلي غير النفطي إلى 605 مليارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأمير محمد بن سلمان استراتيجية الصندوق خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، التي تهدف أن يكون الصندوق ممكنا محوريا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال ولي العهد «تهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030م.

بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030م، كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030م، بالإضافة لإيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030م».

من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري «أتوجه بأسمى الآيات لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأمير محمد بن سلمان، لإطلاقه رسميا استراتيجية الصندوق. وهي خطوة تعكس التزامنا الراسخ دائما بالتحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة، تسهم في تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه وتعزيز ازدهاره؛ لترسيخ مكانة المملكة على الصعيد العالمي.

ونعتزم تحقيق هذه الأهداف من خلال تحويل اقتصاد المملكة من اقتصاد معتمد على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد يقوده ويتكامل معه القطاع الخاص، إضافة لتشجيع الصادرات والصناعات المحلية وتحقيق الاستدامة المالية، والعمل كأداة فعالة لمواجهة تقلبات التحديات الاقتصادية، ونثق بأن صندوق التنمية الوطني سيكون واحدا من الركائز الأساسية لتحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس».

فيما قال محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول جروف، بخصوص إطلاق استراتيجية الصندوق: «أمامنا فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة الصناديق والبنوك التنموية الحكومية من حيث تحديد فرص التمويل واستثمارها في جميع أنحاء المملكة، فضلا عن تعزيز جهودها التعاونية بهدف مشاركة الخدمات والحد من أوجه التداخل في عملياتها؛ مما سيسهم بشكل رئيس في بناء مؤسسات مالية أكثر قوة واستدامة تعمل بأفضل الممارسات العالمية.

وسيؤدي نجاح تنفيذ استراتيجية الصندوق إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق ازدهار المملكة وتحسين جودة الحياة وإيجاد وظائف جديدة ومستدامة، والارتقاء بسمعة المملكة على الساحة الدولية في خطوة تؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

نحن اليوم أمام خطوة كبيرة، تمضي بنا نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لمستقبل المملكة ودورها الريادي في العالم».

وتأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم ( أ / 13) بتاريخ 13 / 1 / 1439هـ، وذلك بتوصية من ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية التابعة لتكون محققة للغايات المنشودة ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.

أبرز مرتكزات الاستراتيجية:







تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية.



تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي.



الاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة.



تفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية.



تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي.



استراتيجية صندوق التنمية الوطني:





أسس الصندوق بتوجيه من ولي العهد نظرا لما يستشرفه لمستقبل الاقتصاد الوطني.



تهدف الاستراتيجية إلى تحول الصندوق إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة سعيا لرفع كفاءة التمويل التنموي.



يتولى مجلس إدارة الصندوق، برئاسة ولي العهد مسؤولية الإشراف على الاستراتيجية والسياسات التنموية وأداء الصندوق.



تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل:





يهدف الصندوق لدعم وتمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد المملكة؛ من خلال الحرص على حصوله على الدعم الذي يسهم في نموه



يسهم في دعم القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والصناعة وتمكين المحتوى المحلي وقطاع الصادرات.



خلق الأثر الإيجابي:





يسهم الصندوق وفق رؤية ولي العهد في بناء مجتمعات حيوية لرفاه وجودة حياة المواطنين.



يدعم قطاعات كالتعليم والصحة والترفيه والبنية التحتية والإسكان ورأس المال البشري.



يلامس حياة المواطن بشكل مباشر عبر الوظائف التي يخلقها هذا الدعم والتحسين الذي يحدثه في الخدمات العامة وامتلاك المنازل.



مستقبل مليء بالفرص:





يسهم الصندوق في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والامتثال للتوجيهات الطموحة من لدن ولي العهد.



يتبنى تنمية جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية.



التعريف باستراتيجية الصندوق ودوره ومنهجيته:





تهدف إلى تحوله لمؤسسة تمويلية تنموية وطنية متكاملة.



10 أهداف استراتيجية و13 مؤشرا رئيسا و30 مبادرة لمتابعتها.



تخضع لإشراف الصندوق 12 جهة تنموية في مختلف المجالات.



يعمل الصندوق على التنسيق بين البنوك والصناديق التابعة له، وتقليل التداخلات بينها. يتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة تمويل الصناديق والبنوك التنموية التابعة له.



يعزز الصندوق كفاءة الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، بتحديد فرص التمويل والاستثمارات



الإعلان عن مستهدفات الصندوق لسنة 2030: