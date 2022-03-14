شكرا لقرائتكم خبر 93 % نسبة إزالة عقارات قوز النكاسة في المرحلة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما وصلت إلى 100% في المرحلة الأولى المنتهية، بلغت نسبة إزالة العقارات التي قامت بها الجهات التنفيذية حتى الآن في مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة 93% في المرحلة الثانية، و69% في المرحلة الثالثة، و48% في المرحلة الرابعة، بحسب الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة.

وكشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة أخيرا عن إصدار 7 صكوك للأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، تجاوزت مساحتها الإجمالية 3,780,000 م2، منها صكان لحي قوز النكاسة.

ويهدف مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة إلى معالجة الآثار السلبية الناجمة عن تمدد البناء العشوائي والحفاظ على الهوية الحضرية لمدينة مكة المكرمة. وتغطي عمليات الإزالة والتطوير كامل منطقة النكاسة التي تبعد عن المسجد الحرام 1500 متر، على مساحة قدرها 681,056 م2، حيث تأتي هذه المرحلة التي بدأت صباح اليوم امتدادا لما سبقها من مراحل في مشروع تطوير النكاسة.

وأقرت اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، استراتيجية شاملة تغطي محاور عمرانية واجتماعية واقتصادية وصحية، وتقدم حلا شاملا يتغلب على ظاهرة الأحياء العشوائية ويساعد على دمج قاطنيها اجتماعيا واقتصاديا، بما يحقق المنفعة للدولة والسكان، المواطنين وغير المواطنين، مرتكزة على البعد الإنساني، المتضمن توفير السكن والدعم الملائمين للمواطنين، وتصحيح الوضع القانوني للفئات المستهدفة من المقيمين، ودمجهم في عجلة الإنتاج والدورة الاقتصادية.