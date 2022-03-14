شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ رئيسة المجر بفوزها في الانتخابات الرئاسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كاتالين نوفاك، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المجر.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لها، ولشعب جمهورية المجر الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

فيما عزى خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيشيليما، في وفاة الرئيس الأسبق روبياه باندا.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية زامبيا السيد روبياه باندا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، كاتالين نوفاك، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المجر.

وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولشعب جمهورية المجر الصديق المزيد من التقدم والرقي.

وعزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس جمهورية زامبيا، في وفاة الرئيس الأسبق روبياه باندا.

وقال ولي العهد « تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية زامبيا السيد روبياه باندا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».