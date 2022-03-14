شكرا لقرائتكم خبر إطلاق مسارات جديدة لمشروع حافلات مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أمس، من خلال المركز الموحد للنقل في مكة (نقل مكة)، المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي المجاني لمشروع حافلات مكة على المسارات 6 و7 و12، الذي يربط بين المنطقة المركزية وقطار الحرمين السريع وجامعة أم القرى امتدادا لمنطقة البحيرات، وستخدم المسارات الجديدة سكان وزوار مدينة مكة المكرمة على نطاق أكبر.

وتشرف الهيئة الملكية على خطة استكمال مشروع حافلات مكة بكافة مساراته، حيث سيكون الانتهاء من المشروع خلال العام الحالي 2022، ويعد المشروع أحد مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية.

ويشمل المشروع تطوير البنية التحتية من بناء المحطات المركزية والتوقف، وجسور ومعابر المشاة، وتحسين الطرق، وتأسيس أنظمة ذكية للنقل في مدينة مكة المكرمة.

وسيكون هناك جدول رحلات ثابت ومعتمد، من خلال نشره على حساب مشروع حافلات مكة على منصة تويتر، إضافة إلى لوحة المعلومات الذكية في المحطات، وعن طريق تطبيق الهواتف الذكية والموقع الالكتروني.

من جهته، أوضح المتحدث باسم المشروع في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور ريان الحازمي، أن الطاقة الاستيعابية والتشغيلية ستعمل على مدار 22 ساعة يوميا عند اكتمال المشروع، مبينا أن المسارات الحالية ستعمل خلال رمضان المقبل وموسم حج هذا العام بالمواءمة مع الجهات ذات العلاقة لدعم خطط نقل المعتمرين والحجاج.

وأشار إلى أن المواءمة مستمرة مع شركاء مشروع النقل العام في مدينة مكة المكرمة من عدة جهات حكومية، لإحداث نقلة نوعية وتقديم خدمات ذات جودة عالية، مؤكدا أن الجميع يعمل معا على توعية الجمهور والتعريف بهذه الخدمة الجديدة لضمان نجاح هذا المشروع.