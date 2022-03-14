إطلاق مبادرة قوائم الطعام الخالية من مسببات الحساسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز الصحة العامة، أطلقت هيئة الغذاء والدواء أمس مبادرة الدليل التنظيمي لاستحداث قوائم طعام مناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام. وتختص المبادرة بتوفير قوائم طعام خالية من البيض والجلوتين والمكونات الأخرى المسببة للحساسية لتكون مناسبة وسهلة الوصول لمصابي حساسية الطعام عند تناول الطعام خارج المنزل. وتستهدف المبادرة أصحاب المنشآت الغذائية ومنصات الطلبات الالكترونية. وتضمنت شروطا عدة للانضمام، منها أن تقوم المنشأة بالالتزام بالمتطلبات الواردة في الدليل التنظيمي، وأن تتقيد بالمدة المحددة لتقديم الطلب قبل أكتوبر 2022، وأن تقوم المنشأة بالتنسيق مع منصات الطلبات الالكترونية لعرض قوائم الطعام الخالية من مسببات الحساسية من خلالها، إلى جانب قيامها بتحمل مسؤولية خلو الطعام من مسببات الحساسية. أهداف المبادرة





تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة



تسهيل وصول الأفراد لطعام مناسب لحالتهم الصحية



توفير غذاء مناسب للأفراد الذين يعانون من حساسية الطعام



خلق بيئة مطاعم متعددة مناسبة لمن يعانون من الحساسية



تقليل معدل الإصابة بأعراض حساسية الطعام والعواقب الناتجة عنها



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