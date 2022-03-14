إجراءات جديدة لتعزيز الحماية التأمينية لأفراد العائلة

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وأوضحت المؤسسة أن من أبرز التحديثات إمكانية سداد المستحق للمشترك الاختياري عن شهر الاشتراك الحالي حتى اليوم الـ15 من الشهر التالي، دون فرض غرامات تأخير. ويمكن للمشترك اختياريا طلب تعديل شريحة اشتراكه عن السنة الجديدة للشريحة التالية الأعلى أو أي شريحة أدنى، قبل بداية السنة التأمينية ولغاية آخر يوم من شهر يناير من السنة التأمينية الجديدة.
وأضافت أنه يمكن لمن ترك العمل الاشتراك اختياريا قبل بلوغ الستين، ولا يلزم التقيد بالتقديم خلال 5 سنوات من تركه العمل، كما يمكن للمستفيد الجمع بين نصيبه من «المعاش أو العائدة» التي تصرف لأفراد عائلة المشترك المتوفى والعائدات المستحقة له إذا كان من العاجزين عن الكسب. كما شملت التحديثات أنه يحق للمستحقين من أفراد العائلة الجمع بين نصيبهم من «المعاش أو العائدة» وبين دخلهم من العمل في حدود 3 آلاف ريال، ما عدا الأرملة، حيث يحق لها الجمع بينهما بلا حد.
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