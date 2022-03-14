شكرا لقرائتكم خبر معرض جدة للقهوة والشوكولاته يستقطب 10 آلاف زائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الأول فعاليات معرض جدة للقهوة والشوكولاته، الذي تشرف عليه غرفة جدة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية تقدمها كلية السياحة وجامعة جدة، ضمن روزنامة فعاليات غرفة جدة للعام الحالي، وسط حضور تجاوز 10 آلاف زائر، وذلك بفندق هيلتون جدة.

وشهدت فعاليات المعرض الذي استمرت لمدة ثلاثة أيام، العديد من ورش العمل المتخصصة بتعليم صناعة القهوة، ومسابقات الرسم بالقهوة، وعروضا مسرحية وأنشطة وفعاليات مختصة ببروتوكول الضيافة السعودية، ومزج القهوة بالفنون بالألوان التشكيلية واستخدامها في الرسم التشكيلي.

وأوضح نائب رئيس مجلس السياحة والثقافة بغرفة جدة ثامر العبود أن معرض القهوة والشوكولاته في نسخته الأولى يعد نقلة جميلة في مستوى المعارض المتخصصة بالقهوة والشوكولاته، مبينا حرص المجلس بغرفة جدة على دعم قطاع الأعمال تعزيزا لرؤية المملكة 2030، التي استهدفت تحول هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع إسهام القطاع الخاص.

وأشاد بدور عدد من القطاعات المشاركة في المعرض.