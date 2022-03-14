شكرا لقرائتكم خبر البيت القطيفي يذكر الأجيال بزمن الآباء والأجداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويمتاز البيت القطيفي الذي يأخذ في تصميمه الداخلي تداخل الغرف في بعضها البعض، ومحاطة بصالة الفناء المزينة بأقواس جمالية وأشكال هندسية تتوسطها «الروزنة» التي تستخدم لوضع احتياجات المنزل، إضافة إلى «الشمسية» في أعلى سقف المنزل والتي تعد الجزء الرئيس لدخول أشعة الشمس وتجديد هواء المنزل، وشرفات مزينة بعدة ألوان وأشكال جمالية.
ويضم البيت القطيفي العديد من المقتنيات والمحتويات الأثرية التي تذكر الأبناء بزمن الآباء والأجداد وكيفية حياتهم المعيشية والأسرية التي غلب عليها طابع الاجتماعات الأسرية في فناء المنزل وقت المساء وتسامر الأحاديث العائلية والثقافية.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت القطيفي يذكر الأجيال بزمن الآباء والأجداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.