شكرا لقرائتكم خبر البيت القطيفي يذكر الأجيال بزمن الآباء والأجداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجذب فعالية ركن البيت القطيفي في ملتقى الأسر المنتجة «البراحة 3» الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف في ميدان القلعة التراثي بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية، الأهالي والزوار والمهتمين بالتراث.

ويمتاز البيت القطيفي الذي يأخذ في تصميمه الداخلي تداخل الغرف في بعضها البعض، ومحاطة بصالة الفناء المزينة بأقواس جمالية وأشكال هندسية تتوسطها «الروزنة» التي تستخدم لوضع احتياجات المنزل، إضافة إلى «الشمسية» في أعلى سقف المنزل والتي تعد الجزء الرئيس لدخول أشعة الشمس وتجديد هواء المنزل، وشرفات مزينة بعدة ألوان وأشكال جمالية.

ويضم البيت القطيفي العديد من المقتنيات والمحتويات الأثرية التي تذكر الأبناء بزمن الآباء والأجداد وكيفية حياتهم المعيشية والأسرية التي غلب عليها طابع الاجتماعات الأسرية في فناء المنزل وقت المساء وتسامر الأحاديث العائلية والثقافية.