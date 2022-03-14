جامعة الطائف تحقق نسبا عالية في كفاءة البحوث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت جامعة الطائف سعيها المتواصل في مشروع تعزيز كفاءة البحوث والدراسات العلمية باللغة العربية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وأوضحت الجامعة أن التعزيز جرى من خلال ثلاثة مستهدفات: وهي مراجعة وتطوير كفاءة السياسات البحثية الحالية، ومراجعة كفاءة البحث العلمي بما يشمل آليات ومعايير التحكيم والنشر العلمي، وإجازة البحوث والأطروحات، إضافة إلى مراجعة تميز الباحث من ناحية معايير التأهيل، والتدريب، والتحفيز، وذلك لبناء منظومة المعايير والمؤشرات الوطنية الفعالة لإنعاش النشاط البحثي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وأشارت إلى أنها عملت على خطة عمل لتنفيذ وبدء العمل على المشروع من خلال تشكيل لجنة إشرافية عليا لقيادة المشروع برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الذي سلط الضوء على مستهدفات المشروع من خلال تشكيل عدد من اللجان الإشرافية والفرعية للوقوف على منطلقات المشروع وتحقيق أهدافه المنشودة.