7 مبادرات لترويج فعاليات هيئة المسرح والفنون الأدائية

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وتضمن اللقاء تقديم نبذة تعريفية عن الإدارة المكونة من: إدارة تنظيم ومتابعة الفعاليات، إدارة تطوير المحتوى، قسم المشاركة المجتمعية، قسم تفعيل الأصول، وإدارة المسرح الوطني.
وشهد اللقاء الإجابة على عدد من استفسارات المسرحيين والمهتمين الذين شاركوا في اللقاء، ومنها آلية الحصول على ترخيص ممارس أداء من خلال منصة «مبدع»، إضافة إلى معرفة طرق الحصول على دعم الأعمال المسرحية، والسبل الأسرع في التواصل مع مسؤولي الهيئة.
المبادرات السبع
- إقامة العروض المحلية والدولية في جميع مناطق المملكة
- تفعيل أماكن إقامة العروض في المدن
- تمثيل المملكة دوليا
- ترويج الفعاليات على المستوى الدولي للسياح
- تطوير حركة النقد المسرحي
- التوعية بقطاع المسرح والفنون الأدائية
- دعم التذاكر لضمان وصول كل شرائح المجتمع إلى أعمال الهيئة
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