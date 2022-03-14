شكرا لقرائتكم خبر 7 مبادرات لترويج فعاليات هيئة المسرح والفنون الأدائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفق 7 مبادرات خاصة بإدارة الفعاليات تم استعراضها، نظمت هيئة المسرح والفنون الأدائية لقاء افتراضيا مفتوحا للتعريف بالإدارة العامة للفعاليات وتجربة الجمهور، وذلك في رابع لقاءاتها الافتراضية التي تسعى من خلالها لتفعيل سبل التواصل مع المهتمين والمنتمين لقطاع المسرح والفنون الأدائية بمختلف أشكالها.

وتضمن اللقاء تقديم نبذة تعريفية عن الإدارة المكونة من: إدارة تنظيم ومتابعة الفعاليات، إدارة تطوير المحتوى، قسم المشاركة المجتمعية، قسم تفعيل الأصول، وإدارة المسرح الوطني.

وشهد اللقاء الإجابة على عدد من استفسارات المسرحيين والمهتمين الذين شاركوا في اللقاء، ومنها آلية الحصول على ترخيص ممارس أداء من خلال منصة «مبدع»، إضافة إلى معرفة طرق الحصول على دعم الأعمال المسرحية، والسبل الأسرع في التواصل مع مسؤولي الهيئة.

المبادرات السبع

