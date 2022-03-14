بوتين: الجيش الأوكراني قصف مدينة “دونيتسك” بذخيرة عنقودية

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الإثنين، إن الجيش الأوكراني نفذ هجوما وحشيا ضد المدنيين في دونيتسك.

وبحسب العربية، أكد “بوتين” أن الجيش الأوكراني قصف مدينة “دونيتسك” بذخيرة عنقودية.

فيما أعلن الكرملين أن المسؤولين الأوكرانيين لم يطلبوا محادثة هاتفية بين بوتين وزيلينسكي.

وشدد “الكرملين”، على أنه لا توجد مناقشات حول عقد لقاء بين بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل 20 شخصًا وإصابة وإصابة 28 آخرين بهجوم صاروخي أوكراني على مدينة دونيتسك، حسبما أعلنت وسائل إعلام روسية.

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فيما قال عمدة مدينة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، إن سلسلة من الصواريخ الأوكرانية سقطت بالقرب من مقر الحكومة في وسط دونيتسك، مما تسببت في قتل العديد من الأشخاص.

وفي المقابل، نفت وزارة الدفاع الأوكرانية ما ذكرته روسيا وقوات دونيتسك عن هجوم صاروخي أوكراني على دونيتسك، داعيًة وسائل الإعلام العالمية إلى تحرى الدقة، وأخذ المعلومات الرسمية التي تخص العملية العسكرية الروسية من الجهات الأوكرانية المختصة فقط.