الأكاديمية المالية تبحث “الابتكار ومستقبل الاستثمار في القطاع المالي” الاثنين المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تعقد الأكاديمية المالية الاثنين المقبل “الحوار المالي FinTalk” بنسخته الرابعة، تحت عنوان : “الابتكار ومستقبل الاستثمار”، حيث سيشهد اللقاء استضافة الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان الذي شغل عدة مناصب حكومية، منها مستشار رئيس مجلس الإدارة في الصندوق السعودي للتنمية SFD، والمدير العام المكلف في الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT، ونائب محافظ الإشراف في البنك المركزي السعودي.

وسيناقش اللقاء عددًا من المحاور المتعلقة بالقطاع المصرفي بالمملكة ، ومواجهة التحديات والمخاطر، وإيجاد حلول مبتكرة في القطاع المصرفي.

ودعت الأكاديمية جميع المهتمين في القطاع المصرفي من المتخصصين والمهتمين إلى التسجيل لحضور اللقاء المباشر عبر الرابط : http://fa.live.net.sa/fintalk .

وتأتي مبادرة “الحوار المالي FinTalk ” ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الأكاديمية المالية؛بهدف تعزيز الحوار البَنَّاء، وبناء شراكات إستراتيجية فعالة تخدم مصالح القطاع المالي، وتقديم محتوى متميز يتماشى مع أهداف ومتطلبات التحول المعرفي الذي يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يتجسد دور هذه المبادرة في تحسين المعرفة والخبرات في إدارة المجالات المالية والاقتصادية، ومناقشة أوضاعها الحالية من خلال استقطاب كبار المسؤولين في القطاع المالي العام والخاص من وزراء ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء تنفيذيين لأكبر وأهم المنظمات والمنشآت المالية المحلية والدولية للمشاركة في بحث الحلول النوعية والفعالة في بناء مستقبل مستدام للقطاع المالي في المملكة.