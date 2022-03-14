محمد بن مسعود - الدمام - ومن الدواء ما قتل .. طبيب يكشف خطأ فادح وخطير في علاج الجلطة الدماغية

أعلن الدكتور الكسندر مياسنيكوف، أن إعطاء المصاب بالجلطة الدماغية أدوية تخفيض مستوى ضغط الدم، يمكن أن يقتله.

ويشير الطبيب الروسي مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن سبب تجلط الأوردة الدماغية هو ضغط الدم المرتفع.

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ويقول، “عندما نحاول تخفيض ضغط الدم، فإننا ببساطة نقتل الشخص. بالطبع يحق للطبيب تخفيض مستوى ضغط الدم بنسبة لا تزيد عن 20 بالمئة من مستواه الموجود، وليس أكثر من ذلك، وعلى أن يتم ذلك خلال فترة زمنية معينة”.

ويشير مياسنيكوف، إلى أنه لا ينبغي تخفيض مستوى ضغط الدم لمثل هؤلاء المرضى. لأن هذا يؤدي إلى أنخفاض ضغط التروية في الدماغ والقلب والكلى، ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى وفاة الشخص.

ويقول، “السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة، هل نعطي المريض دواء لتخفيض ضغطه أم نتركه؟ الأفضل عدم عمل أي شيء ويبقى هو وحظه فقد يبقى على قيد الحياة. أما عند إعطائه الدواء فقد نقتله، أي أن النهاية ستكون سيئة”.

وينصح مياسنيكوف، بنقل الشخص المصاب بالجلطة الدماغية إلى المستشفى في غضون ثلاث ساعات، وهناك ستقدم له المساعدة اللازمة.

المصدر: نوفوستي