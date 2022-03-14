اخبار دوليه – دول الاتحاد الأوروبي توافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال مكتب الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن دول الاتحاد وافقت على حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ولم يُكشف عن تفاصيل العقوبات، لكن الرئاسة الفرنسية قالت على تويتر إنه سيجري إلغاء وضع «الدولة الأكثر أفضلية» في التجارة الذي تحظى به روسيا.

وقد يفتح هذا الباب أمام قيام التكتل المؤلف من 27 دولة بحظر أو فرض رسوم جمركية عقابية على البضائع الروسية، ووضع روسيا في درجة مساوية لكوريا الشمالية أو إيران.

ومن المنتظر أن تشمل العقوبات حظرا على استيراد الحديد والصلب من روسيا وحظرا على تصدير سلع فاخرة من بينها السيارات التي تزيد قيمتها على 50 ألف يورو (55 ألف دولار) وحظرا على الاستثمار في شركات النفط وقطاع الطاقة، بحسب مصادر دبلوماسية.

وقال دبلوماسيون في وقت سابق اليوم، إن العقوبات ستضيف أيضا رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي البريطاني لكرة القدم و14 آخرين إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للمليارديرات الروس الذين تطالهم العقوبات.

وقالت أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يعمل لتعليق حقوق عضوية روسيا في مؤسسات متعددة الأطراف، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدلي.

وسيبدأ سريان العقوبات الجديدة رسميا حال نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.