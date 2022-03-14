اخبار دوليه – عدد الفارين من أوكرانيا يتجاوز 2.8 مليون

محمد بن مسعود - الدمام - انضم اليوم الاثنين أشخاص فروا من غرب أوكرانيا، الذي كان يعتبر حتى وقت قريب منطقة آمنة نسبيا، إلى الآلاف الذين عبروا الحدود إلى شرق أوروبا بعد أن وسعت موسكو هجومها أمس الأحد بشن هجوم على قاعدة قرب الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقالت أوكرانيا إن 35 شخصا لقوا حتفهم في القاعدة بينما قالت موسكو إن ما يصل إلى 180 «من المرتزقة الأجانب « لقوا حتفهم وتم تدمير عدد كبير من الأسلحة الأجنبية.

كما أشارت أوكرانيا إلى تجدد الضربات الجوية على مطار في غرب البلاد.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة اليوم الاثنين أن عدد اللاجئين الفارين من الغزو الروسي وصل إلى أكثر من 2.8 مليون بالفعل مع دخول الحرب التي بدأت في 24 فبراير شباط أسبوعها الثالث فيما أصبح أسرع أزمة لاجئين متنامية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن عدد اللاجئين قد يصل في النهاية إلى خمسة ملايين بينما قدر آخرون العدد بأكبر من ذلك.

لكن ملايين الأشخاص نزحوا أيضا داخل أوكرانيا مع إجلاء كثيرين إلى المناطق الغربية بما في ذلك إلى مدن مثل لفيف.

وفرت ميروسلافا(52 عاما) من منزلها في منطقة ترنوبل في غرب أوكرانيا ، وكانت تنتظر في محطة كراكوف في بولندا ليصطحبها معارفها. لم تكن تعرف أين ستذهب لتقيم.

وقالت «غادرنا بسبب هجوم أمس». وأضافت أنها كانت تأمل في أن يكون غرب أوكرانيا آمنا في الوقت الحالي «لم نكن نعتزم المغادرة لكن بما أنه كان قريبا جدا، قررنا ذلك».

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في مؤتمر صحفي مع نظيريه الأوكراني والليتواني إن الهجوم قرب حدود بلاده يظهر أن روسيا تريد «بث الفزع بين المدنيين».

وقالت ميرا من كييف، التي كانت تسافر مع والدتها إلى وارسو، إنها فوجئت بالهجوم الروسي بالقرب من لفيف. وتابعت قائلة «لقد أصبت بالذعر وشعرت بالخوف… كان علي أتمالك نفسي لأننا بحاجة لمواصلة التحرك».

في تلك الأثناء، استمرت المعارك حول العديد من المدن الرئيسية الأوكرانية بما فيها العاصمة كييف، لكن بعض التقدم في إبعاد المدنيين عن المعارك تحقق مع إعلان أوكرانيا إنها ستحاول تنفيذ عمليات إجلاء عبر عشر ممرات إنسانية اليوم الاثنين.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين وتصف تحركاتها في أوكرانيا بأنها «عملية خاصة» لنزع سلاحها وتخليصها ممن تصفهم بالنازيين الجدد. وتصف أوكرانيا وحلفاؤها الغربيين هذا المبرر بأنه ذريعة لا أساس لها لشن حرب هي في الأصل اختيارية على بلد ديمقراطي يقطنه 44 مليون نسمة.

وتقول ألينا كاسينيسكا وهي لاجئة من مدينة ميكولاييف التي تتعرض لقصف عنيف في جنوب البلاد بعد أن عبرت الحدود إلى رومانيا من معبر مزدحم قرب دلتا نهر الدانوب «المنازل تفجرت… لا يجد الناس مكانا للعيش. نحن خائفون».

وقالت أوكرانيا إنها بدأت محادثات «صعبة» مع روسيا اليوم الاثنين بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب الفوري للقوات والضمانات الأمنية.

ولاحت بارقة أمل في الأفق بعد أن أشار مفاوضون أوكرانيون وروس في محادثات رامية لإنهاء الصراع إلى تحقيق تقدم مطلع الأسبوع. وبعد عقد العديد من الاجتماعات التي لم تسفر عن نتائج، لمح مسؤولون إلى أن نتائج إيجابية قد ترى النور خلال أيام.