"عقارات الدولة": تمديد فترة استقبال طلبات تملك العقارات لمدة عام.. وسنتين للنظر فيها

محمد بن مسعود - الدمام - 08-11-1443 09:31
صدى تبوك – متابعة
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، تمديد فترة استقبال طلبات تملك الأراضي عبر منصة “إحكام” لمدة عام كامل، وكذلك تمديد فترة النظر في الطلبات المقدمة لمدة سنتين.
وتبدأ فترة التمديد في استقبال طلبات تملك العقارات من تاريخ 5 /5 /1443ولمدة عام كامل، كما تم تمديد البت في نظر طلبات تملك العقارات لمدة سنتين من تاريخ 10 /8 /1443هـ، مع استمرار منصة (إحكام) واللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة في استقبال ودراسة الطلبات المتعلقة بالصكوك الصادرة من المحاكم العامة قبل تاريخ 25 /3 /1441هـ.
الجدير ذكره أن مجلس الشورى كان قد وافق في قرار أصدره بتاريخ 31 يناير من هذا العام في جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة على قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإسراع في إنهاء عملية تطوير نظام (جيوا ملاك) لإكمال أعمال رقمنة الصكوك إلكترونيًا وتسجيل جميع عقارات الدولة مكانيًا ووصفيًا.
كما تضمّن قرار المجلس أن على الهيئة العمل مع الجهات المعنية لتكون مرجعية الإشراف والتنظيم والرقابة على عقارات الدولة من اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة، داعيًا إلى تجديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام (سنة) قابلة للتمديد، مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام.
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