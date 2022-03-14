“8 فرق” تتنافس على بلوغ ممتاز اليد للناشئين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تنطلق غداً، الأدوار النهائية من بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق في كرة اليد لدرجة الناشئين، المؤهلة للعب في الدوري الممتاز، التي ستقام على صالة نادي الحزم بالرس، وتستمر خمسة أيام بمشاركة 8 فرق.

وسيشهد أول أيام البطولة إقامة 4 مباريات، حيث سيلعب الترجي مع عرعر ، ويواجه العمران نظيره الهلال ، وذلك ضمن المجموعة الأولى، فيما يتواجه في المجموعة الثانية، القادسية مع حراء، ويلتقي بعدها الحزم مع الخالدي .