اخبار الخليج – مقترح مستعجل: مكافأة مقطوعة للمتقاعدين لمواجهة غلاء الأسعار

محمد بن مسعود - الدمام - تقدّم عدد من النواب باقتراح مستعجل يطالب هيئة التأمين الاجتماعي بصرف مكافأة مقطوعة لأصحاب المعاشات التقاعدية، ومن المزمع التصويت على الاقتراح في جلسة النواب غدًا.

وجاء في المذكرة الإيضاحية أن الاقتراح يهدف إلى مواجهة الارتفاع في الأسعار نتيجة الظروف التي يمرّ بها العالم، سيما في ضوء ارتفاع أسعار النفط، مما يتطلب مساعدة هذه الفئات على وجه الاستعجال في ظلّ غلاء المعيشة المستمر.

وأكّدت المذكرة الإيضاحية على ضرورة السرعة في تقديم المكافآت وعدم الانتظار لمساعدة هذه الفئات وذلك لضمان حياة كريمة لهم في ظلّ الظروف العالمية المتلاحقة والسريعة.

وتقدم بالاقتراح كل من النواب ممدوح الصالح، عبدالنبي سلمان، سيد فلاح هاشم، علي إسحاقي، ومحمود البحراني.

وعن اعتبارات المصلحة العامة أكّد أحد أبرز مقدمي الاقتراح النائب ممدوح الصالح على «أنه يجب الوضع في الحسبان ان هناك رواتب تقاعدية متدنية ولا تواكب الغلاء المعيشي ولا التضخم الكبير في اسعار السلع والمنتجات بصفة عامة، والتي تثقل كاهلهم بالأعباء المادية والتي تكاد لا تكفل العيش الكريم لهم، لذا يجب علينا منح هذه المكافأة مع الاوضاع القائمة وفي ظل كل هذه التطورات المتسارعة عالميا».