لقاء سعودي أوروبي يناقش السبل الحديثة في استثمارات الإبل

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت اليوم في الرياض أعمال الملتقى التجاري الأوروبي السعودي الأول للمستثمرين في قطاع الإبل بوجود 6 شركات من بلجيكا ولوكسمبورغ متخصصة في الصحة والفعاليات والخيول قدمت عروضاً لإمكاناتها الاستثمارية والفرص المتاحة مع المنظّمة الدولية للإبل ونادي الإبل.

وشهد الملتقى حضور رجال أعمال وملاك من داخل المملكة ومن دول مجلس التعاون الخليجي ومن منسوبي الغرف التجارية، الذين استمعوا إلى أولى فقرات الملتقى المتمثلة في كلمة لرئيس قطاع الاستثمار في الإبل بالنادي محمد اليامي أكد فيها أن قطاع الإبل شهد خلال الفترة الماضية قفزات نوعية وتطوير كبير وإنجازات مميزة في العديد من فعالياته أبرزها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 والذي شهد تنافساً كبيراً بين أكثر من 40 ألف متن من نوادر الإبل، ومشاركة ألفي مالك في المنافسة على جوائز المهرجان البالغة 250 مليون ريال؛ ممّا خلق حراكًا كبيرًا في الأسواق، وأوجد فرصًا سانحة للاستثمار في هذا القطاع الذي يبلغ حجمه 50 مليار ريال داخل المملكة.

وعبّر اليامي عن تطلّع نادي الإبل إلى خيارات أوسع من العمل مع الجانب الأوروبي والتعاون وتبادل الخبرات والأفكار، وتوظيف أحدث النظم والتقنيات والتجارب في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي ، مبيناً أن الملتقى يهدف إلى تطوير الشراكات بين القطاع الخاص البلجيكي والسعودي في النشاطات المختلفة المتعلقة بالإبل.

عقب ذلك تحدث مدير منطقة الشرق الأوسط بالغرفة التجارية العربية اللوكسمبورجية كونتين لادريير مبيناً أن الفريق الاستثماري يعلم عن حجم الفرص في السعودية ومن بينها العمل في قطاعات جديدة وواعدة مثل الإبل، مشيراً إلى أن لدى بلجيكا ولوكسمبورغ مجالات مبتكرة ولديها خبرات كبيرة بما يوجد الاقتناص والتعاون في المملكة العربية السعودية.

وأفاد أن لديهم شركات تتطلّع للعمل في السوق السعودي متخصّصة في الأجهزة والرعاية الصحية للحيوانات الكبيرة والعلاج بالخلايا البيطرية وغذاء الإبل إلى جانب شركات مختصة في تنظيم الأحداث.

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وشاهد الحضور عرضاً مرئياً تعريفياً عن المنظمة الدولية للإبل ونادي الإبل بعدها قدم ممثلو الشركات الـ6 عروضاً عن أنشطتهم في مجالات تتعلّق بتربية الحيوانات ورعايتها وغذائها وعملياتها الصحية إلى جانب جهات ذات أنشطة في قطاع الترفيه وبناء الفعاليات وتنظيمها.

ودار نقاش بين عدد من ملاّك الإبل وممثلي الشركات الأوربية حول الأمور المتعلّقة بالصناعات المًشتقة من الإبل وقطاع الغذاء والبيطرة. وتعرّف الجانبان على طرق التربية بين الطرفين وسبل تعزيز الخبرات في هذا المجال.