شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عامين.. المملكة تودع عيادات تطمن الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر في وزارة الصحة لـ "اليوم" عن البدء ايقاف العمل بمراكز وعيادات "تطمن" والبالغة 196 عيادة والتي كانت مخصصة لفحص الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد – 19". في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وكحد اقصى يوم الخميس القادم.

يذكر أن الخدمات التي كانت تقدمها عيادات (تطمن) تشمل العيادات الطبية، والفحوصات المخبرية (المسحات). كما تم صرف العلاج اللازم وفقًا للبروتوكول العلاجي المعتمد. كما انها مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، ويعمل بعضها على مدار 24 ساعة.