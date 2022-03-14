1267 طلبا منفذا وتحت القيد في محاكم مكة الإدارية

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وتتضمن خطوات التقديم: الدخول على الرابط الأساسي لنظام معين، واختيار الخدمات القضائية، وإدخال رقم هوية المستخدم وكلمة المرور، ثم رمز التحقق المرسل على الجوال المسجل في النظام. وعند نجاح عملية التسجيل تظهر الخدمات.
محاكم الاستئناف في أسبوع
- 651 جلسة رقمية بمنطقة مكة
- 389 طلبا مقيدا بمنطقة مكة
- 532 الطلبات المنجزة في مكة
- 16 % إنجاز الطلبات بالمدينة
المحاكم الإدارية في أسبوع
- 927 جلسة قضائية بالرياض
- 397 دعوى مقيدة في الرياض
- 364 الدعوات المنجزة في جدة
- 17 % نسبة الإنجاز بحفر الباطن
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