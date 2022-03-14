1267 طلبا منفذا وتحت القيد في محاكم مكة الإدارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة 1267 طلبا منفذا وتحت القيد سواء في محاكم الاستئناف أو المحاكم الإدارية خلال الفترة من 3 إلى 7 شعبان الحالي، وكان الديوان أتاح خدمة منصة «معين» الرقمية لجميع المستفيدين. وتتضمن خطوات التقديم: الدخول على الرابط الأساسي لنظام معين، واختيار الخدمات القضائية، وإدخال رقم هوية المستخدم وكلمة المرور، ثم رمز التحقق المرسل على الجوال المسجل في النظام. وعند نجاح عملية التسجيل تظهر الخدمات. محاكم الاستئناف في أسبوع





651 جلسة رقمية بمنطقة مكة



389 طلبا مقيدا بمنطقة مكة



532 الطلبات المنجزة في مكة



16 % إنجاز الطلبات بالمدينة



المحاكم الإدارية في أسبوع



927 جلسة قضائية بالرياض



397 دعوى مقيدة في الرياض



364 الدعوات المنجزة في جدة



17 % نسبة الإنجاز بحفر الباطن



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