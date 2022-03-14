تحديد اختبارات القبول لبرامج الدراسات العليا بأم القرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى الأحد المقبل موعدا لإجراء اختبارات القبول، لمتقدمي برامج الدراسات العليا، للعام الجامعي 1444هـ، وتستمر حتى الخميس 21 / 08 / 1443. وأوضحت العمادة أنه لا يحق دخول الاختبار إلا لمن تحققت فيه جميع الشروط المعلن عنها، ولن يعتد باختبار من خالف ذلك، ويتحمل المسؤولية الكاملة عما يترتب على مخالفته للأنظمة والشروط، لافتة إلى أنه يجب الحضور قبل موعد الاختبار بنصف ساعة، مع ضرورة التقيد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تعلن عنها وزارة الصحة مع التأكد من وجود تطبيق «توكلنا» لدى المتقدمين والمتقدمات كافة.



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