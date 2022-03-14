استحداث 15 وظيفة جديدة للموارد البشرية بحلول 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوقع أن تستحدث 21 وظيفة في مجال الموارد البشرية عالميا خلال الأعوام القليلة القادمة، منها 15 وظيفة قد تصل إلى العالم العربي قبل أو بحلول 2030 م، طبقا لما أكده مستشار في الموارد البشرية ل »مكة .» وقال المستشار في الموارد البشرية بندر الضبعان معلقا على التقرير الذي أصدرته شركة ( Cognizant )، وتضمن 21 وظيفة مستقبلية في مجال الموارد البشرية، أن 15 وظيفة منها قد تصل إلى العالم العربي قبل أو بحلول عام 2030 ، أما الباقية فقد تتأخر كثيرا، نظرا لارتباطها بمتطلبات توفر أنظمة وبنى تحتية لممارستها داخل المؤسسات العربية.

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