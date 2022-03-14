اخبار الرياضه السعوديه الحضور الذهني سر تفوق العميد

محمد بن مسعود - الدمام - احتدم التنافس بين الأندية الأربعة المتصارعة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى وإن كان نادي الاتحاد قطع شوطاً كبيراً بالوصول للنقطة 57 بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه الهلال الذي تبقت له مواجهتان مؤجلتان ولقاء مباشر مع الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة (الجوهرة)، وهو ما يبقي المنافسة مستمرة بلغة الأرقام مع تبقى 6 جولات في الدوري للأندية باستثناء الهلال الذي تبقت له 8 جولات أمام الفيحاء والاتفاق.

من جهته، علق المدرب الوطني ماجد الغامدي بقوله «بعيدًا عن الأمور الفنية، التي لا أحد يستطيع أن يحجبها، ولكن هناك أمورا أراها أكثر أهمية بعد كل مباراة للاتحاد لا بد أن تكون هناك لقطة للمدرب كوزمين كونترا مع لاعبيه، تكون حديث البرامج الرياضية، هذا هو مفتاح الإبداع والحماسة التي يقدمها الاتحاد داخل أرضية الملعب، بغض النظر عن الأسماء التي تشارك في المباريات، غيابات مؤثرة على الورق، ولكننا كمشاهدين لم نلمس ذلك التأثير فعليًا».

«كرة القدم هي ذهنياً في المقام الأول، لذلك على المدربين إذا أرادوا النجاح أن يكسبوا القبول لدى اللاعبين أولاً، وبعدها سيكسبون النقاط».

واختتم الغامدي حديثه بقوله: «اللقب لم يحسم بعد، المباريات القادمة ستكون أكثر إثارة، صحوة الأهلي والمستويات المتصاعدة للفريق سيكون لها دور في تحديد هوية البطل، خصوصا عندما يواجه الأندية الكبيرة. سيلعب الأهلي من أجل النقاط والتاريخ».