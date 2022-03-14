محمية الملك سلمان تطلق فعالية ” اكتشف حرة الحرة “

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تطلق هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية يوم غد فعالية ” اكتشف حرة الحرة “، ضمن موسم ربيع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمنطقة حرة الحرة التي تعد من أقدم المحميات في المملكة، وتستمر لمدة خمسة عشر يوماً بدءًا من يوم غد من خلال التسجيل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وتقع فعالية ” اكتشف حرة الحرة ” في شمال غرب المملكة وتتميز بجوها المعتدل المائل للبرودة، وهضابها البركانيه ذات الطبيعة الخلابة، كما تشتهر بالفوهات البركانية مثل: مكمن مشاور التي تعد من أكبر الفوهات البركانية في المملكة، وذلك ضمن موسم ربيع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الذي فُعِّل في منطقتي الجوف وحائل حتى الآن.

يذكر أن فعالية ” حرة الحرة ” إحدى مناطق المحمية المغلقة، وتحتوي على عدد من الفعاليات المصاحبة مثل: أنشطة الحرف التقليدية والأهازيج الشعبية والألعاب القديمة، وركن مخصص بالأسر المنتجة يحتوي مقهى ووجبات سريع، وأكلات شعبية، وحرف وصناعات يدوية، وفعاليات الفرق الشعبية والفلكلور ، إضافةً إلى فعاليات ركن الطفل، وركن السينما، وركن الرسم الكاريكاتيري المخصصة لجميع الأعمار.