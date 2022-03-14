اخبار الرياضه السعوديه «مناورة» تحدد بديل إدواردو في «الكلاسيكو»

محمد بن مسعود - الدمام - يحدد المدرب الأهلاوي سيبولدي البديل المناسب للنجم البرازيلي إدواردو الغائب عن مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال يوم (الجمعة) القادم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن مباريات الجولة (25) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
إذ سيجري المدرب سيبولدي مناورة كروية (الثلاثاء) سيحدد من خلالها العناصر الأساسية التي سيخوض بها لقاء الهلال القادم، بعد الاستقرار على الأسلوب الفني الذي سينتهجه في مباراة «الكلاسيكو» القادمة، ومن المتوقع أن يلعب بنهج تكتيكي مختلف عن مباراة الطائي الماضية، بعد أن وقف على نقاط الضعف في الفريق الهلالي خلال مواجهة الرائد (الأحد) الماضي في دوري المحترفين.
ويطمح المدرب الأهلاوي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أمام الفريق الهلالي في لقاء الكلاسيبكو المرتقب، ومواصلة فريقه للتقدم لمراكز الوسط في سلم ترتيب فرق الدوري.
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