اخبار الرياضه السعوديه «كونها» يضبط الاتحاد والحزم دورياً

محمد بن مسعود - الدمام - أسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم للحكم الدولي الاورغوياني أندريس كونها ضبط مواجهة الاتحاد والحزم ضمن الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ونال الحكم الأورغوياني الشارة الدولية عام 2013 وسبق له إدارة 3 مباريات في كأس العالم 2018 التي جمعت منتخبات فرنسا وأستراليا وإيران وإسبانيا ومباراة نصف النهائي بين فرنسا وبلجيكا.

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