الثقافة تبدأ تنفيذ مشروع تطوير وتجديد مركز الملك فهد الثقافي بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

بدأت وزارة الثقافة مشروع تطوير وتجديد مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، تنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، بضرورة ترقية المركز وتزويده بأحدث التصاميم والتقنيات والمعايير الفنية العالية التي تعزز من قيمته بوصفه منارة ثقافية شاملة تتوسط عاصمة المملكة العربية السعودية.

ويستمر مشروع التطوير والتجديد حتى 31 ديسمبر المقبل، ضمن مبادرة “تطوير البنية التحتية الثقافية” التي تنفذها وزارة الثقافة تحت مظلة برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وسيجري تنفيذه على مرحلتين، حيث تمتد الأولى من 1 مارس إلى 31 يوليو 2022م وتشمل تحسينات للواجهة الخارجية للمركز، وترميم المدخل الرئيس والمدخل الملكي، إضافةً إلى تحسين وترميم منطقة البهو، والمرافق التابعة له، إلى جانب تطوير المسرح الرئيس من خلال تغيير الكراسي، وإضافة شاشات الترجمة وأنظمة الصوت والإضاءة، وكذلك تجهيز منطقة المطعم الرئيس، فيما تمتد المرحلة الثانية من 15 مايو إلى 31 ديسمبر 2022 حيث تعمل على تجديد قاعات المعارض الداخلية للمركز، وتجديد المسرحين الفرعيين، ومنطقة المكاتب، وتطوير المنطقة الخارجية، والمسطحات الخضراء بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

يأتي ذلك ضمن تجسيد جهود وزارة الثقافة لتطوير البنية التحتية للقطاع الثقافي بمنشآته ومراكزه الرئيسة المتعددة، حيث تعمل الوزارة في الفترة الراهنة على تطوير عدة مراكز ثقافية في مختلف مناطق المملكة مثل: قرية المفتاحة، ومستشفى عرقة، ومنطقة جاكس وغيرها، بما فيها مركز الملك فهد الثقافي الذي يعد واحداً من أبرز المنصات الثقافية المهمة في مدينة الرياض على مدى عقود من الحراك الثقافي المحلي بمختلف مجالاته ومساراته الإبداعية.