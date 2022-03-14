شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تكشف خطوات استخراج وتجديد تصاريح سفر «إفطار صائم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - وضع الإرشادات لمقدمي خدمة الإفطار داخل الحرم الحاصلين على التصريح اللازم

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خطوات ‏استخراج وتجديد تصاريح سفر إفطار صائم داخل المسجد الحرام لعام ١٤٤٣هـ

كما أعلنت استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك 1443هـ وخدمة رواد المسجد الحرام, ووضع الإرشادات والتوجيهات لمقدمي خدمة الإفطار داخل المسجد الحرام الحاصلين على التصريح اللازم.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، أن الوكالة وضعت برنامجا خاصا لمقدمي خدمة الإفطار بالمسجد الحرام من خلال عدد من الضوابط لمقدمي الخدمة وهي تمكين مقدمي خدمة الإفطار ممن لهم تصاريح سابقة بتقديم الإفطار في رمضان ١٤٤٣هـ والتأكد من جودة التمور وأن تكون مغلفة ومنزوعة النواة.