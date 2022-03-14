موسم الرياض ينظم حفلة خيالية للراب العالمي “شون بول” في “بوليفارد رياض سيتي”

محمد بن مسعود - الدمام - ينظم موسم الرياض في نسخته الثانية، حفلةً غنائيةً في “بوليفارد رياض سيتي”، يحييها فنان الراب الجامايكي الفائز بجوائز عالمية “شون بول”، وذلك في 18 مارس الجاري، وتأتي الحفل ضمن العديد من الفعاليات العربية والخليجية والعالمية التي ينظمها موسم الرياض ضمن 7500 يوم فعالية.

كما تشمل الحفلة عرض أوركسترا عالميًّا و”درونز” وعرضًا مرئيًّا، ويمكن حجز تذاكر حضور الحفل عبر الرابط: https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/1309/sean-paul-concert .

وتمثل منطقة “بوليفارد رياض سيتي” إحدى أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض 2021، وأكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، إذ تضم أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومطاعم ومقاهي، إضافةً إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار.