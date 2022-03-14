أمير القصيم يطلع على جهود أمانة المنطقة لمعالجة التشوهات البصرية في مراحلها الثلاث

محمد بن مسعود - الدمام -

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بجهود أمانة المنطقة والجهات ذات العلاقة ، في معالجة التشوهات البصرية عبر فرق ميدانية مكثفة خلال الفترة الماضية والتي أسهمت في المحافظة على المظهر العام للمنطقة سعياً للوصول الى بيئة خالية من التشوهات البصرية ، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو أمير القصيم اجتماعا بقاعة الإجتماعات بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، لاستعراض جهود أمانة القصيم في معالجة التشوهات البصرية للمرحلة الثانية ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي وعدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.

ونوّه سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بما قامت به أمانة القصيم ورؤساء البلديات بالمنطقة والجهات المعنية ، من جهود كشفت عنها الأرقام والإحصاءات ، وأسهمت في متابعة ورصد ومعالجة جميع عناصر التشوّه البصري من خلال فريق عمل وغرفة عمليات وفق خطط زمنية محددة .

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واطلع سمو أمير القصيم خلال الإجتماع على عرض مرئي يبرز جهود الأمانة في معالجة التشوهات البصرية ، حيث بين أمين منطقة القصيم أنه تم تشكيل فريق عمل ليتولى تنفيذ ومعالجة التشوهات البصرية في الأمانة وبلديات المنطقة ، على ثلاث مراحل تشمل عدد من المحاور المستهدفة بعد تحديد نطاقات المدينة من طرق رئيسية وأحياء ومراكز ، حيث تم في المرحلة الأولى معالجة 350 محورا ، والثانية 417 محورا والثالثة 400 محورا.