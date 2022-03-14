محمد بن مسعود - الدمام - “أخصائي تغذية” يكشف الأطعمة التي تحمي من هشاشة ومشاكل العظام

أكد الدكتور مولي همبري أخصائي التغذية، أن الكالسيوم وفيتامين D يلعبان دورا هاما في نمو العظام، لافتا إلى ضرورة الحرص على تناول عناصر مختارة من الأغذية للحصول على فيتامين D بشكل طبيعي.

وأشار همبري، إلى أفضل الأطعمة التي تساعد في الحصول على مستويات الكالسيوم اللازمة، ومن أبرز هذه الأطعمة ما يلي :

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١- الحليب :

ونصح الدكتور همبري، بأن يتم تناول ثلاث حصص تشتمل على كوب واحد من الحليب يوميًا، حيث أن أفضل خيارات الكالسيوم تتوفر في مجموعة الحليب البقري والزبادي، وكذلك الحليب المدعم وحليب اللوز أو بدائل فول الصويا المدعمة بالكالسيوم.

2-الخضروات :

وتعتبر السبانخ على رأس قائمة الخضروات الورقية التي تفيد الصحة بشكل عام. ولكن حذر الدكتور همبري من أن تحسين مستويات الكالسيوم في الجسم لا يعد أحد الفوائد التي يتم الحصول عليها عند تناول السبانخ، لأنها تحتوي على مركب يسمى “أكسالات”، الذي يثبط قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم. لذا ينصح بإضافة خضروات ورقية داكنة أخرى إلى جانب وجبة السبانخ، مثل : الكالي أو الكرنب أو الخردل أو اللفت للحفاظ على نظام غذائي متوازن لتجنب التأثير السلبي.

٣-الأسماك :

وأفاد بأن السلمون والسردين المعلب يحتوي على حوالي 118 إلى 300 ملليغرام من الكالسيوم لكل 100 غرام.

٤-الطحينة :

وأوضح همبري، انه توفر ملعقة كبيرة من الطحينة حوالي 60 ملليغرام من الكالسيوم

٥- اللوز :

وأكد همبري، بأنه يعتبر تناول ربع كوب من اللوز يوميا له قدرة على منح 95 ملليغرام من الكالسيوم.

٦-الحبوب :

ولفت همبري إلى أن اختيار الحبوب الكاملة، التي تحمل عبارة “مدعمة بالكالسيوم، إلى جانب تناول كوب حليب بقري أو حليب اللوز أو كوب من عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم في الصباح، يمكن يغطي ثلثي الكمية الموصى بتناولها من الكالسيوم في اليوم الواحد.