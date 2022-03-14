وزير التجارة يوقف انتخابات غرفة مكة لأجل غير مسمى

محمد بن مسعود - الدمام - أوقف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، انتخابات غرفة مكة المكرمة في دورتها الحادية والعشرين، والمقرر فتح باب الترشح لها في الثالث والعشرين من شهر مارس الجاري، دون تحديد موعد جديد للانتخابات، أو الأسباب التي تقف خلف هذا التأجيل.

وأوضح المشرف على انتخابات غرفة مكة المكرمة رضا الغامدي لـ«عكاظ» أن تأجيل الانتخابات جاء إلى أجل غير مسمى، بناء على التوجيهات الصادرة، لافتا إلى أنه سيتم الاجتماع الأسبوع القادم، ومناقشة الأسباب ومعرفة الموعد الجديد.

وأشار إلى أن عددا من المرشحين تعرضوا لخسائر مالية كبيرة جراء التأخير؛ نظرا لارتباطهم بحملات تسويقية ولجان إعلامية؛ منوها إلى أن التأجيل سيؤدي إلى مضاعفة الخسائر.