وزير التجارة يوقف انتخابات غرفة مكة لأجل غير مسمى

وأوضح المشرف على انتخابات غرفة مكة المكرمة رضا الغامدي لـ«عكاظ» أن تأجيل الانتخابات جاء إلى أجل غير مسمى، بناء على التوجيهات الصادرة، لافتا إلى أنه سيتم الاجتماع الأسبوع القادم، ومناقشة الأسباب ومعرفة الموعد الجديد.
وأشار إلى أن عددا من المرشحين تعرضوا لخسائر مالية كبيرة جراء التأخير؛ نظرا لارتباطهم بحملات تسويقية ولجان إعلامية؛ منوها إلى أن التأجيل سيؤدي إلى مضاعفة الخسائر.
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