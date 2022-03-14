اخبار الخليج – مليون زائر لجناح مملكة البحرين في إكسبو 2020 دبي 

محمد بن مسعود - الدمام - حقق جناح البحرين الوطني في إكسبو 2020 دبي، والذي يحمل عنوان «الكثافة تنسج الفرص»، إنجازاً جديداً، حيث كسر عدد زوّاره اليوم الإثنين 14 مارس 2022م، حاجز المليون زائر، ليحصد بذلك الجناح نصيباً هاماً من زوّار الإكسبو الذين تجاوز عددهم السبعة عشر مليون شخص حتى الأسبوع المنصرم.

ويتحدى جناح البحرين في الإكسبو، الذي صممه كريستيان كيريز زيورخ أيه جي، المفاهيم التقليدية للعمارة، ويقدّم لزواره تجربة فريدة، حيث يتكون من مساحة مفتوحة ومغمورة قليلاً في الموقع يتم الوصول إليها من خلال منحدر يصنع انتقالاً ما بين العالم الخارجي والداخلي للجناح. يتكوّن هيكل هذه المساحة المركزية من 126 عموداً بسماكة 11 سنتيمتراً وبارتفاعٍ يبلغ 24 متراً.

وللوهلة الأولى، لا يستطيع الناظر إلى الجناح من الخارج تخمين ما يحتويه من الداخل، إلا أنه بمجرد الدخول إليه تنطلق تجربة بصرية وحسيّة بامتياز، المعارض، الأعمال التركيبية، متجر الهدايا والمقهى، كلها متداخلة في المخطط الرئيسي ومتواجدة في مساحة مفتوحة واحدة، تحاكي الترابط ما بين مختلف المكونات الحضارية التي تزدهر على أرض مملكة البحرين، كما وتعكس الحرية التي يتمتّع بها الزوار في تجربة المساحة وتنقّلهم في هذا الفضاء، الأشكال العديدة للتعبير الثقافي التي تتمتّع بها مملكة البحرين، وهذه التجربة تختلف كلياً من شخص إلى آخر.

هذا ويفتح جناح «الكثافة تنسج الفرص» في إكسبو 2020 دبي أبوابه حتى نهاية شهر مارس 2022م، وفي الوقت الحالي، يستضيف معرض «المدن المستدامة»، الذي يقدّم أعمالاً تدمج ما بين سعف النخيل والبلاستيك المعاد تدويره مما يقدّم للزوار تجربة فريدة حول جهود السعي للحفاظ على الإرث والحرف البحرينية إلى جانب تحقيق الاستدامة عبر إعادة تدوير المواد واستخدمها في أعمال فنية معاصرة. وفي جانب آخر من الجناح، يقام معرض «رواية التاريخ» الذي يلقي الضوء على أعمال مجموعة من الفنانين والحرفيين الذين عملوا على نقل الحرفة إلى مستوى آخر عبر استخدامها في عدد من الأعمال الفنية المستلهمة من قصص تستند إلى حضارة دلمون.