اخبار الخليج – عودة فعالية تواقيع سائقي الفورمولا وان «العصر الجديد» بحلبة البحرين الدولية

محمد بن مسعود - الدمام - دعت حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» حاملي تذاكر سباق ـFORMULA 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2022 الذي ستبدأ أولى فعالياته من يوم الخميس المقبل، وتستمر حتى يوم الأحد، لحضور فعاليات تواقيع سائقي الفورمولا وان وذلك بعد عودتها حيث تعد من أبرز الفعاليات المحببة لعشاق ومحبي سباقات الفورمولا وان.

وسيتمكن جماهير وعشاق سباق الفورمولا وان من الحصول على تواقيع سائقيهم المفضلين وذلك يوم السبت المقبل من الساعة 12:30 مساء حتى 1:30 مساء، وذلك في قرية الفورمولا وان بجانب المنصة الرئيسية بالمنطقة الترفيهية، وجميع الفرق المشاركة خلال هذا الموسم تشارك ضمن هذه الفعالية فلا تفوتك فرصة الحصول على توقيع سائقك المفضل.

وللمشاركة ضمن هذه الفعالية يجب أن يكون المشارك حاصل على كامل جرعات التطعيم، إلى جانب فعالية جولة ممرات الصيانة التي ستقام يوم الخميس، أما الفعاليات الأخرى بالإمكان المشاركة بها بدون إلزامية الحصول على جرعات التطعيم.

ودعت حلبة البحرين الجماهير الراغبين في حضور أكبر الفعاليات في المنطقة لزيارة مركز بيع التذاكر التابع لها في مجمع البحرين سيتي سنتر وحجز مقاعدهم وذلك لحضور السباق الذي يمثل النسخة الثامنة عشرة لاستضافة البحرين لسباقات الفورمولا وان، وذلك لقرب موعد السباق ولضمان حجز المقاعد والاستمتاع بجدول مزدحم بالفعاليات والسباقات والحفلات الغنائية.

أما بالنسبة لأسعار التذاكر لحضور السباق العالمي فسيكون سعر التذكرة على المنصة الرئيسية وذلك بـ 165 دينار بحريني، بينما المنصات الأخرى كمنصة بتلكو فيبلغ السعر 130 دينار بحريني، و110 ليومي السبت والأحد فقط لمنصة بتلكو، بينما ليوم الجمعة فتبلغ التذكرة 65 دينار بحريني، 110 دينار بحريني لمنصة المنعطف الأول، 65 دينار بحريني لمنصة الفوز ومنصة الجامعة.

كما توجد هناك عدد من التخفيضات كالتخفيض المخصص للأطفال من سن 3 إلى 12 سنة الذين سيحصلون على تخفيض بنسبة 50%، وتلاميذ المدارس سيحصلون على تخفيض بنسبة 25% وذلك من 13 سنه حتى 17 سنة، إلى جانب ذوي الهمم الذين سيحصلون على 25%، والكبار في السن من 60 سنة وأكثر سيحصلون على 25% تخفيض.

ويمكن للراغبين في حضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2022 شراء تذاكرهم من خلال مراكز البيع التابعة لحلبة البحرين الدولية والمتواجدة في مجمع البحرين ستي سنتر أو عبر الموقع الإلكتروني لحلبة البحرين الدولية www.bahraingp.com والذي يتضمن أيضا مزيد من خدمات الشراء الخاصة بالتذاكر وعروض الحلبة المختلفة أو الاتصال بالخط الساخن 17450000.