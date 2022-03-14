الكرملين: روسيا بوسعها فرض سيطرتها الكاملة على المدن الأوكرانية الكبرى

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الكرملين اليوم أن الجيش الروسي قد يسيطر على المدن الأوكرانية الكبرى في وقت يتقدّم باتّجاه عدد من المراكز الحضرية الرئيسية.
وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، “أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى أوامر للامتناع عن أي هجوم مباشر على المدن الكبرى نظراً إلى أن الخسائر المدنية ستكون كبيرة”، مضيفاً أن “وزارة الدفاع الروسية لا تستبعد احتمال وضع مدن كبرى تحت سيطرتها الكاملة”.
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