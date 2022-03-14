شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وسريلانكا تستعرضان آليات تطوير العمل المشترك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية ماهيندا راجابكسا، في مقر الرئاسة بالعاصمة كولومبو، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للجمهورية.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، لدولته، وشعب سريلانكا الصديق، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث آليات تطوير العمل والتنسيق الثنائي على الصعد كافة، فضلاً عن مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا عبدالناصر الحارثي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.