شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لما نشرته ”الخليج 365”: «وقاية» تعلن إلغاء التباعد والتشغيل الكامل للمدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الإبقاء على الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات والتعقيم

- تناول وجبة الإفطار في الفصل الدراسي للراغبين في ذلك

- إلغاء التباعد في الأنشطة اللاصفية واقتصارها على الفصل الواحد

يعود الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة بداية الفصل الدراسي الثالث بالسعة التشغيلية الكاملة في المدارس بعد إلغاء التباعد والمسافة المحددة سابقاً بين الطلاب داخل الفصل الدراسي.

ويأتي ذلك مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات والتعقيم لجميع الطلاب والمعلمين ومنسوبي المدارس، وذلك وفقاً للبروتوكولات الوقائية المحدثة الصادرة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

كما سمحت "وقاية" بمغادرة الفصل في الفسحة المدرسية من خلال تقسيم الفصول وإخراجهم على فترات وتقسيم الساحة بحسب الفصل والسماح بتناول وجبة الإفطار في الفصل الدراسي للراغبين في ذلك، وإلغاء التباعد في الأنشطة اللاصفية واقتصارها على الفصل الواحد وإلغاء التباعد خلال أداء الصلاة.

وطالبت "وقاية" من جميع الكادر التعليمي والإداري والعمالة مكتملي التحصين باللقاحات المعتمدة، بأخذ الجرعة الثالثة المحفزة، واتباع الاشتراطات الوقائية.

وكان مصدر كشف لـ ”الخليج 365” عن إلغاء النماذج التشغيلية في المدارس، بدءا من الفصل الدراسي الثالث، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة في المواقع المغلقة، بارتداء الكمامات أثناء الوجود في الفصول الدراسية، وتفعيل الأدوار الصحية، والمتابعة المستمرة لأوضاع الطلاب داخل المدارس، والالتزام بما تصدره هيئة الصحة العامة «وقاية»، فيما يخص وجود الطلاب والمعلمين بشكل كامل داخل المدارس.