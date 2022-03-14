«البنك المركزي» يعتمد ساعات دوام البنوك في رمضان والعيدين.. تعرّف عليها

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد البنك المركزي السعودي أوقات العمل في شهر رمضان المبارك، وإجازة عيدي الفطر والأضحى لعام 1443.

وحدد البنك دوام شهر رمضان بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساء، فيما ستكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل المالية التابعة للبنوك في رمضان من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 مساء.

وستبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية عمل يوم الخيمس 27 رمضان الموافق 28 أبريل، وستستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 7 شوال الموافق 8 مايو.

أما إجازة عيدالأضحى المبارك ستبدأ بنهاية عمل يوم الأربعاء 7 ذي الحجة الموافق 6 يوليو 2022، وستستأنف البنوك أعمالها يوم 14 ذي الحجة الموافق 13 يوليو 2022.

وستبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج بما في ذلك يوما الجمعة والسبت لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

وألزم «البنك المركزي» كافة البنوك بفتح عدد من فروعها إضافة إلى عدد من فروع مراكز التحويل المالية في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان والأماكن التي تستدعي الحاجة، وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد، وإبلاغ البنك المركزي بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.