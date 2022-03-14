بوتين يوقع قانوناً يسجل الطائرات المستأجرة كممتلكات للشركات

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وكالة تاس للأنباء اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بتسجيل الطائرات الأجنبية التي استأجرتها كممتلكاتها. وتسمح العقوبات التي فُرضت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا لشركات التأجير حتى 28 مارس آذار لتحرير نفسها من الصفقات مع شركات الطيران الروسية.

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