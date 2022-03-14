اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأمر بمضاعفة مخصصات المساعدات الاجتماعية لمستحقي الضمان الاجتماعي والإعاقة في شهر رمضان 

محمد بن مسعود - الدمام - ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يوجه إلى التحقق من وفرة السلع الاستهلاكية الكافية للمواطنين ورقابة الجودة والأسعار

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

وأشاد مجلس الوزراء بزيارة جلالة الملك المفدى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

كما هنأ رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة تكريم سموها الصادر من مبادرة القيادات النسائية المعاصرة ذوات الأعمال المؤثرة

وأكد مجلس الوزراء الحرص المستمر الذي توليه الحكومة لضمان الاستقرار المعيشي للمواطنين بما يحقق تطلعاتهم

وأمر سمو ولي العهد بمضاعفة صرف مخصصات المساعدات الاجتماعية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي ومستحقي مخصصات الإعاقة في شهر رمضان، كما وجه إلى التحقق من وفرة السلع الاستهلاكية الكافية للمواطنين ومواصلة الرقابة لتكون هذه السلع متوازنة من حيث الجودة والسعر.

ونوه مجلس الوزراء بقرار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» باستمرارية حفاظ مملكة البحرين على إدارة الحركة الجوية في الأجواء الواقعة فوق المياه الدولية

إلى ذلك أدان مجلس الوزراء الاعتداء الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بطائرة مسيرة ويؤكد وقوف البحرين مع شقيقتها الكبرى، كما أدان الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.