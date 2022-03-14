«المصرف المركزي»: تغطية الإصدار (251) لصكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل بقيمة 43 مليون دينار

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 251 (ISIN BH0001Z20A75)من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. تبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 16 مارس 2022 إلى 15 يونيو 2022. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 1.60% مقارنة بسعر العائد 1.35% للإصدار السابق بتاريخ 16 فبراير 2022 ، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 180%.

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