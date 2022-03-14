أمير منطقة جازان يطمئن على صحة شيخ شمل قبائل عتود بمحافظة الدرب

محمد بن مسعود - الدمام - جــازان – فضه عطيف
اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، على صحة شيخ شمل قبائل عتود بمحافظة الدرب الشيخ أحمد بن إبراهيم شرفي، وذلك عقب أن أُدخل المستشفى إثر عارض صحي ألم به.
ودعا سموه الله تعالى، أن يمن عليه بالصحة والعافية والشفاء العاجل, فيما عبر الشرفي عن شكره لسمو أمير منطقة جازان على اطمئنانه، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.
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